Bolides van honderdduizenden euro's, en volgende verrassing lonkt: "Samenwerking met Van der Poel groot succes"

Sinds Mathieu van der Poel opnieuw aan veldrijden doet, vallen ook de bolides ter waarde van honderdduizenden euro's op waar hij mee naar de cross trekt. Arriveren in stijl is hem niet vreemd.

De verplaatsing naar Herentals maakte Van der Poel in een Lamborghini Urus S. Voor die naar Antwerpen haalde de wereldkampioen veldrijden de Huracan Sterrato uit zijn garage, een gouden Lamborghini. Van der Poel is dan ook de ambassadeur van het Italiaanse luxemerk.

"Wij zijn zeer blij om Mathieu onze brandambassadeur te mogen noemen", zegt Erik Michiels van Lamborghini Antwerp aan Het Laatste Nieuws. "Vanaf het eerste contact hadden wij een goed gevoel. En dat is wederzijds. Mathieu staat voor focus, gedrevenheid en grensverleggende prestaties."

VAN DER POEL EXCELLEERT

Ze kennen zijn verwezenlijkingen dus maar al te goed. "Hij heeft zich bewezen als een absolute topper in verschillende disciplines, zoals wegwielrennen, mountainbiken en veldrijden. En net zoals Mathieu van der Poel op verschillende terreinen excelleert, willen wij dat met onze wagens ook."

Ook Benny Peeraer is actief bij Lamborghini Antwerp en die maakt met een subtiele hint duidelijk dat er nog wel wat op til staat. "De samenwerking met Mathieu van der Poel is een groot succes. We kijken al uit naar de volgende avonturen en wie weet welke verrassingen er nog komen."