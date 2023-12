Dé reden waarom Mathieu van der Poel zo'n enorme gaten slaat met de zogeheten tegenstand is klaar en duidelijk

Dat Mathieu van der Poel op basis van klasse de beste is, tot daaraan toe. Maar dat hij zo'n enorme gaten weet te slaan ten opzichte van de zogeheten tegenstand, hoe valt dat te verklaren?

De andere veldrijders zijn toch ook stuk voor stuk mannen die allemaal een aardig stukje met de fiets kunnen rijden? En al helemaal als ook Wout van Aert en Tom Pidcock van de partij zijn. En toch weet Van der Poel voor naar veldritnormen gigantische verschillen te zorgen met de andere deelnemers.

Dat komt voornamelijk omdat er altijd wel ergens één passage in een rondje is die Van der Poel veel beter onder de knie heeft dan de rest en waar hij de anderen dan ook constant seconden aansmeert. In Herentals was het de Skiberg. In Mol de zandpassages. In Antwerpen het stuk aan zee waar het van op het strand weer omhoog ging.

The way Mathieu van der Poel gains time and creates little gaps all over a CX course is one reason he’s so consistently dominant 🏆



Perfect example👇 when he was chasing back



Look how much farther he’s able to ride before dismounting when compared to everyone around him 🚀 pic.twitter.com/sTClGYo2HN — Atlanta Rouleur Collection (@AtlantaRouleur) December 24, 2023

Op het X-account van Atlanta Rouleur is goed te zien hoe Van der Poel op dat stuk veel verder kan rijden dan diegenen in zijn buurt. Zo kan hij makkelijk tijd winnen en ook meteen in één ruk heel wat volk voorbijsteken. Daarom wordt er ook niet getwijfeld aan zijn winstkansen als hij dan eens vroeg in een cross helemaal achterin geraakt.