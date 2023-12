De Slimste Mens ter Wereld out zich als 'Vanderpoelist': "Mathieu ging als Jezus of als Mozes over het water"

Altijd oppassen met vergelijkingen met Jezus, al is het wel de periode van het jaar. Van der Poel blijkt een hele bekende supporter te hebben, namelijk Guga Baúl.

De imitator en komiek was zaterdag aanwezig bij de Wereldbekermanche in Antwerpen en dook ook nog even op in de commentaarcabine van Sporza. "Mathieu was zo snel dat ik hem amper zag wanneer ik hem aan het filmen was. Hij ging als het ware als Jezus of als Mozes over het water."

De man die pas nog de tv-quiz De Slimste Mens ter Wereld won haalde ook de Van der Poel in zich naar boven. Stemmetjes nadoen kan Guga natuurlijk als de beste. "In eerste instantie was ik niet goed weg. Ja, ik voelde wel dat ik heel goede benen had. En dan gewoon: rijen, rijen, rijen", zei hij tijdens zijn beste VDP-immitatie.

ZOONTJE IS VAN AERT-FAN

Guga Baúl is ook een grote fan van Mathieu van der Poel, zo blijkt. "Ik ben een Vanderpoelist, een Vanderpoulidor. Toen hij Nederlands kampioen werd, kocht ik een truitje van Alpecin voor mijn zoon Gaston, maar hij is een Van Aert-fan."

Er werd nog afgesloten met een sportieve vraag: gaat Mathieu van der Poel 14 op 14 pakken? "Ik zou zeggen: zelfs 15 op 14. Maar is dat mogelijk? Hij is wel héél goed."