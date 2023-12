"De verbeterde versie van de coureur die hij al was": monden van analisten vallen open, Wout van Aert verbindt al ferme conclusie richting april

Wout van Aert mikt op de klassiekers in het Vlaamse voorjaar van 2024. In het veldrijden moet hij voorlopig het hoofd buigen voor Mathieu van der Poel ... en laat dat nu net ook de grootste concurrent worden in pakweg de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix.

In 2024 kiest Wout van Aert voor een andere aanpak door onder meer de Tour te laten schieten en voor de Giro d'Italia te kiezen. Hij mikt verder ook op de voorjaarsklassiekers in Vlaanderen. Zeker zonder Tadej Pogacar in de Ronde van Vlaanderen stijgen de kansen.

Het grootste probleem? Ook in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zal ene Mathieu van der Poel de honneurs waarnemen én dus ook een van de absolute topfavorieten zijn. Dat heeft zelfs van Aert zelf ook in het snotje: "Mathieu is mijn topfavoriet voor de klassiekers", klonk het al in Het Nieuwsblad.

© photonews

Dat kan wel een voordeel zijn - van Aert kan zich meer laten meedrijven en het zal aan Alpecin-Deceuninck zijn om de wedstrijd te maken. Maar als we Mathieu van der Poel in het veld zien rijden momenteel, dan is dat wel écht indrukwekkend.

Verbeterde versie van de grote coureur die hij al was

Ook de analisten en commentatoren waren danig onder de indruk in Mol én Antwerpen: "Van der Poel torent erbovenuit. Hij is een verbeterde versie geworden van de grote coureur die hij al was. Waar hij het gehaald heeft? We weten het niet. Volume zeker? Ouder worden, rustiger worden, van alles en nog wat samen", aldus Ruben Van Gucht.

Waarop Paul Herygers meteen inpikte: "Hij heeft heel veel jaren nodig gehad om van Wout van Aert vanaf te raken, maar dit seizoen blijkt het te lukken. Deels omdat van Aert andere ambities koestert, maar toch." Een voorbode voor het voorjaar van 2024?