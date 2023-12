Letterlijk niet naast het Van Aert en Van der Poel-effect te kijken, grote verbazing bij Wout zelf: "Zot om te zien"

En of er sprake is van een Wout van Aert en Mathieu van der Poel-effect. Dat is zelfs springlevend, kunnen we na de voorbije dagen gerust stellen.

Want eindelijk was er nog eens een grote opkomst van het publiek, zoals in de grote dagen. In Antwerpen was het al helemaal op de koppen lopen met zo'n 13 000 toeschouwers die afzakten naar het strand van Sint-Anneke. En ook de dag voordien in Mol was er al een massa aanwezigen, terwijl het weekend nog moest beginnen.

Die enorme belangstelling was gezien de timing in Mol misschien verrassender dan in Antwerpen. "Het was zot om te zien hoeveel mensen er waren, op wat uiteindelijk een vrijdag is. Dat voelde wel zoals we gewoon zijn bij de cross. Dat vond ik superplezant", aldus Van Aert. "Dan wil je wel een strijd leveren, jammer dat dat niet lukte."

© photonews

Al is het de vraag of de mensen daar wakker van liggen. Zij komen om zich te amuseren en de renners vooruit te schreeuwen. Niet enkel Van Aert en Van der Poel, maar de andere renners profiteren hiervan. "Echt kei plezant. Zoveel volk op een vrijdagnamiddag", blikt Niels Vandeputte terug op zijn eigen ervaring in Mol.

"Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht, maar ik ben wel heel blij dat al dat volk er was. Ze supporteren ook echt voor iedereen. Ik heb vaak mijn naam gehoord. Het was superleuk om door die mensenmassa te rijden."