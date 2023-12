Paul Herygers van zijn sokken geblazen: "Eén keer heb ik dit eerder gezien"

Mathieu van der Poel demonstreerde ook in Antwerpen zijn supervorm. Ondanks zijn mindere start met de problemen met zijn klikpedaal.

Mathieu van der Poel maakte het in Antwerpen zelf spannend, doordat hij meteen na de start niet goed in zijn klikpedaal zat. En dat wat niet het enige, stelt Paul Herygers bij Sporza. "De tweede tik die hij moest incasseren, was het oponthoud na de val van Pidcock."

Van der Poel moest vanop de 25ste plaats terugkeren. Lang duurde dat echter niet, want na twee rondes zat de wereldkampioen alweer in tweede positie. Niet veel later was Van der Poel al vertrokken.

Nys in 2005

Paul Herygers was onder de indruk van wat Van der Poel toonde in Antwerpen. "Van der Poel is rustig gebleven en dat is het meest bewonderenswaardige. Daarna is hij op zijn gemak naar voren gefietst."

Volgens Herygers is dat dan ook enkel voor de groten weggelegd. "Eén keer had ik zoiets al eerder gezien: bij Sven Nys in Hofstade." In 2005 moest Nys toen van ver terugkomen na pech, maar won toch nog voor Vervecken en De Knegt.