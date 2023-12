Toppolitica en regeringslid gaat los met lovende woorden: "De figuur van het jaar is voor mij Lotte Kopecky"

Wat een jaar heeft Lotte Kopecky achter de rug. In die mate zelfs dat ze dé figuur van het jaar 2023 is? Alvast wél voor Nicole de Moor, Staatssecretaris voor Asiel & Migratie.

In De Zondag geeft de CD&V-politica een dubbelinterview met Child Focus-CEO Heidi De Pauw. Wanneer hen wordt voorgelegd wie voor hen de figuur van het jaar 2023 is, kijkt De Moor zonder twijfel richting de wielersport. "Voor mij is dat Lotte Kopecky."

De Moor heeft zo haar redenen om voor Kopecky te kiezen. "Omdat ze zowel op sportief vlak alles gewonnen heeft wat er te winnen viel, maar vooral omdat ze daar in geslaagd is na enorm zware persoonlijke tegenslagen", verwijst ze naar de breuk van Kopecky met haar vriend en het overlijden van haar broer.

LOF VOOR VEERKRACHT KOPECKY

"Ze heeft enorm veel veerkracht getoond én ze is er in geslaagd om het vrouwenwielrennen op de kaart te zetten, om jonge meisjes te inspireren om ook die fiets op te stappen. Fantastisch, toch?"