🎥 Is dat juist gerangschikt? Keuze voor mooiste overwinning Evenepoel in 2023 is verrassend, top 5 spreekt boekdelen

Remco Evenepoel heeft in 2023 toch weer een aantal hele mooie overwinningen geboekt. Haal daar maar eens de mooiste uit.

Bij Eurosport doen ze toch een poging en hebben ze een compilatie gelanceerd van de vijf mooiste overwinningen van Remco Evenepoel dit jaar. Op nummer 5 staat de zevende rit in de Ronde van Catalonië en op nummer 4 de achttiende etappe in de Vuelta.

De top 3 wordt ingezet met het behalen van de wereldtitel tijdrijden. Opvallend toch, want we zouden verwachten dat niets zou gaan boven het veroveren van een regenboogtrui. Ook al is dat dan in een discipline als tijdrijden en niet in een WK-wegrit.

What a year for Remco Evenepoel! 🌈



What a year for Remco Evenepoel! 🌈

We rank the world champion's best finishes in 2023 🏁

De overwinning in de Clasica San Sebastian wordt op 2 gezet en de zege in Luik-Bastenaken-Luik zou de mooiste triomf van Evenepoel dit jaar zijn. U kunt zelf op basis van de beelden nog eens oordelen of u ook die mening bent toegedaan of niet.