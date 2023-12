Allerlei verklaringen over Van der Poel maken Christoph Roodhooft oncomfortabel: "Op de duur krijg je er schrik van"

Met een kanjer als Mathieu van der Poel in handen moet het leven toch fijn zijn? Christoph Roodhooft is toch wat op zijn hoede. En nog meer nu het ene superlatief na het andere wordt bovengehaald voor zijn pupil.

Tijdens de VRT-uitzending van de Wereldbekermanche in Gavere werd opnieuw de vraag bovengehaald of dit de beste versie van Mathieu van der Poel ooit is in het veld. Christophe Roodhooft had eerder al te kennen gegeven dat dit volgens hem effectief het geval is.

MOOIE WOORDEN VOOR VAN DER POEL

"We hebben het daar al over gehad, maar hij is inderdaad weer heel goed", knikt de ploegmanager van Alpecin-Deceuninck. Heel wat mooie woorden zullen dus weer de richting van Mathieu van der Poel uitkomen. "Voor mij staat er geen maat op, maar er is al zoveel over gepraat."

Té veel lof, dat kan misschien ook wel. "Op de duur krijg je er schrik van, van al die uitdrukkingen. Het is toch voorzichtig zijn."