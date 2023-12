Is dit dan de favoriete Lamborghini van Mathieu van der Poel? Luxewagen van stal gehaald voor nieuwe blitse aankomst

Mathieu van der Poel is een snelheidsduivel op twee wielen, net zoals Lamborghini dat eentje is op vier wielen. Ergens logisch dus dat ze mekaar hebben opgezocht voor een samenwerking.

Het feit dat Mathieu van der Poel vaak de verplaatsing maakt naar de bewuste locatie in een Lamborghini, maakt dat het veldrijden er wel een extra showelement bij heeft. Al een paar keer eerder mocht het publiek de aankomst van Van der Poel in het Italiaanse luxemerk bewonderen.

Zo haalde de liefhebber van snelle wagens al eens de Lamborghini Urus S. en de Huracan Sterrato uit zijn garage om naar de cross te gaan. Ook in Gavere mochten ze Van der Poel verwelkomen: dat gebeurde ook deze keer in de Huracan Sterrato.

Is dit dan de favoriete Lamborghini van Mathieu van der Poel? Het is alvast wel een wagen die een gouden randje geeft aan het heel gebeuren, aangezien het een gouden Lamborghini is.