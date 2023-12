Martin Heylen neemt het op voor Remco Evenepoel: "Echt een foute cultuur"

De Giro liep niet van een leien dakje voor Remco Evenepoel. Hij werd dan ook genomineerd voor een bijzondere prijs.

Met een overwinning in de openingstijdrit kon de Giro niet beter beginnen voor Remco Evenepoel. Hij gaf de roze trui na enkele dagen af, maar veroverde die opnieuw in de tweede tijdrit, net voor de eerste rustdag.

De tijdsverschillen in de tweede tijdrit waren wel veel kleiner dan in de eerste tijdrit. Enkele uren later zou ook blijken waarom, want Evenepoel testte positief op corona en moest de Giro noodgedwongen verlaten.

Grote verwachtingen voor jonge mensen

De opgave van Evenepoel in de Giro was een schok in België, omdat Evenepoel een kans maakte om na de Vuelta ook de Giro te winnen. In het programma 'Vrede op aarde' werd de opgave van Evenepoel in de Giro genomineerd voor de award van Teleurstelling van het jaar.

Maar Martin Heylen nam het op voor Evenepoel. "Ik vind het echt een foute cultuur dat wij aan jonge mensen zulke hoge verwachtingen stellen. Ik denk dat het voor Remco een slechte zaak zou zijn als we hem nu zouden kiezen."

"Die jongen zegt: laat me even met rust, laat me groeien en wacht maar", zei Heylen nog. Evenepoel kreeg de award niet, die uiteindelijk ging naar de hoge voedselprijzen van dit jaar.