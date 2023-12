Tim Merlier wil nog iets rechtzetten over Patrick Lefevere en Remco Evenepoel

Tim Merlier heeft er zijn eerste jaar bij Soudal Quick-Step opzitten. En daarin reed hij geen grote ronde.

Tim Merlier won dit jaar elf keer, nooit won hij meer in een seizoen. Overwinningen in heel grote koersen zaten daar niet bij, maar Merlier won wel vijf keer in de WorldTour. Maar daar zat geen zege in een grote ronde bij.

Want Merlier stond dit jaar niet aan de start van een grote ronde. Bij RTBF stelde hij onlangs dat hij met Evenepoel en Lefevere wou gaan praten om een selectie in de Tour af te dwingen. Merlier reed de Tour voor het laatst in 2021.

Tour de France

"Dat was wat uit de context getrokken", verduidelijkt Merlier bij WielerFlits. "Maar zo fel heb ik dat nooit bedoeld. Het wordt dan uitvergroot." Merlier wil natuurlijk naar de Tour, dat wil elke renner. Maar hij beseft ook dat er gewoon geen plaats zal zijn in de Tourselectie. "Dat is simpel."

Merlier lijkt wel een grote ronde te rijden in 2024, maar hij mag nog niet communiceren welke. In 2021 reed Merlier nog eens de Giro en won toen ook de tweede rit. In de Vuelta stond Merlier nog nooit aan de start.