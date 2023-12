Mathieu van der Poel houdt het even spannend, maar pakt in Diegem toch vijf op vijf dit seizoen

Mathieu van der Poel heeft in Diegem even afgewacht, maar toch opnieuw de sloophamer boven gehaald. De wereldkampioen won al voor vijfde keer op rij.

Mathieu van der Poel begon in Diegem aan een reeks van drie crossen op rij en dat was merkbaar van bij de start. De Nederlander zorgde ervoor dat er toch wat spanning was en stelde zijn versnelling uit.

Na twee ronden zat Van der Poel nog in een kopgroep van acht. Iserbyt, Vanthourenhout, Nys, Pidcock, Nieuwenhuis, Huybs, Verstrynge en Loockx. Maar in de derde ronde haalde Van der Poel in de zandbak toch de trekker over.

Vanthourenhout, Pidcock en Iserbyt moesten meteen zo'n tiental seconden toegeven, de rest nog meer. De Europese kampioen moest wel snel lossen bij Pidcock en Iserbyt. Maar Van der Poel breidde zijn voorsprong wel uit naar 16 seconden op drie ronden van het einde.

Van der Poel makkelijk naar vijf op vijf

In de achtergrond viel Thibau Nys op de schuine kant, met pijn aan zijn knie gaf hij op. Wereldkampioen Van der Poel breidde zijn voorsprong uit naar bijna een minuut, Iserbyt en Pidcock streden voor plekken twee en drie.

Van der Poel wachtte dus 25 minuten om zijn versnelling te plaatsen, maar demonstreerde dus opnieuw zijn overmacht. Met een vijfde overwinning op rij blijft de wereldkampioen ongeslagen.

Iserbyt loste Pidcock met een goede passage in het zand. Maar de Brit kwam toch nog terug en ging met een ultieme jump net voor de trappen nog op en over Iserbyt. Op de aankomststrook had Iserbyt geen antwoord meer.