Sanne Cant ziet Pieterse weer toeslaan, verlangt naar een scenario en is van iets enorm geschrokken

Sanne Cant heeft de goede benen gevonden. Puck Pieterse volgen is nog wel een brug te ver, maar een podiumplaats zou de Belgische kampioene stilaan wel eens gegund zijn.

Nadat ze een paar dagen geleden de maat nam van Van Empel, is het geen verrassing dat Puck Pieterse ook in Diegem de primus was. Ceylin del Carmen Alvarado eindigde als een logische tweede. Het was voor Inge van der Heijden weggelegd om deze keer voor een volledig Nederlands podium te zorgen.

Achter deze namen reed ook Sanne Cant ook een fraaie veldrit, bekroond met een vijfde plaats. "Een podiumplaats zou eens plezant zijn. Dat ik dat ook zou verdienen? Jah, het zou fijn zijn om eens wat meer technische crossen te rijden, maar het is wat het is."

In het anders zo drassige Diegem was dat niet het het geval. De regen was in de loop van de dag uitgebleven. "Ik had verwacht dat er veel meer slijk ging liggen, dat het een editie zoals vorig jaar zou worden. Ik denk dat iedereen enorm geschrokken was dat het er zo droog bij lag."