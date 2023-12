Tom Pidcock heeft wat te zeggen over de dominantie van Mathieu van der Poel en of die überhaupt te kloppen is

Is Mathieu van der Poel überhaupt te kloppen? Met die vraag zit de crosswereld en zeker Tom Pidcock ook in de maag. Want als het op een dag kan, zal hij één van diegenen zijn die daartoe het potentieel moet hebben.

In de Superprestige in Diegem had Pidcock al de handen vol met het afhouden van Eli Iserbyt. Na de zandpassages moest de Brit haast elke keer achtervolgen. "Door het zand rijden ging me helemaal niet goed af, maar ik moest gewoon zien dat ik als tweede kon eindigen. Ik voelde me goed."

Pidcock kan natuurlijk ook niet om de suprematie van Van der Poel heen, maar wil toch niet bij voorbaat de handdoek in de ring gooien. "We zullen zien of Mathieu deze winter geklopt kan worden. Of dat mogelijk is? Dat weet ik niet."

PIDCOCK WILDE STRIJDEN MET VAN AERT EN VAN DER POEL

In elk geval kunnen de laatste dagen van 2023 met een goed gevoel aangevat worden. "Ik ben tevreden met de voorbije weken in het algemeen. Ik ben beter dan vorig seizoen. Vooraf zei ik dat het mooi zou zijn als ik met Wout van Aert en Mathieu van der Poel de strijd aan kon gaan. Mathieu staat er een trapje boven, maar goed."