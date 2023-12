Van der Poel kiest opvallende strategie en trakteert Diegem op verschroeiende demarrage: "Het was een goede keuze"

De gekende verschroeiende demarrage van Mathieu van der Poel, die was ook in Diegem weer te zien. Al was het door een opvallende strategie van Van der Poel wel even wachten.

In de eerste vier ronden draaide Van der Poel rustig mee, zonder al te veel initiatief te nemen. "Het was een goede keuze om even in het wiel te blijven zitten. Er stond best wat wind, er waren ook stukken bergop. Ik ben blij dat ik mijn moment heb kunnen nemen."

Dat moment kwam er door rechts buitenom te gaan in het zand, zo vrije baan te creëren en dan met een verschroeiende versnelling uit te pakken. "Ik had sowieso de intentie om wat langer in de wielen te zitten. De zandbak is altijd wel beslissend."

ERVARING RENDEERT VOOR VAN DER POEL

Onrust was er dus niet bij Van der Poel in die ronden dat het samenbleef. "Het is niet de eerste keer dat ik in die situatie zit. Het ging zeker hard genoeg. Het was door de wind niet gemakkelijk om het verschil te maken. Als we bergop reden, zag je dat niemand echt vol in de wind wilde rijden."

Van der Poel smeerde zijn concurrenten uiteindelijk nog een minuut aan. Had hij zo'n groot verschil weer verwacht? "Da's altijd moeilijk inschatten, maar ik denk dat ze achter mij ook wel wat naar mekaar zijn beginnen kijken." De wereldkampioen rijdt ook Loenhout en Hulst. Van de ene cross gaat het naar de andere.

VAN DER POEL RIJDT OOK LOENHOUT EN HULST

"We hebben natuurlijk we een basis", maalt de man in de regenboogtrui er niet om. "Dat uurtje cross kan er nog wel bij. Het zal vooral zaak zijn om goed te recupereren en hopelijk heb ik een goede nacht."