Jean-Marie Dedecker bijzonder streng voor Remco Evenepoel: "Heb daar een hekel aan"

Remco Evenepoel trekt in 2024 voor het eerst naar de Tour de France. Maar in 2023 verliep niet helemaal goed in de grote rondes.

In de Giro was er vooral overmacht die Evenepoel in de weg stonden. Hij won de twee tijdritten, maar moest op de eerste rustdag naar huis door een positieve coronatest. Daarmee viel zijn hoofddoel weg in 2023.

Evenepoel richtte zich daarna op de Vuelta, maar zakte in de dertiende rit door het ijs. De Belgische kampioen verloor bijna een halfuur op Jonas Vingegaard, waarna zijn klassement om zeep was.

Stress

De reden voor die inzinking is volgens Soudal Quick-Step geen stress, maar José De Cauwer gelooft dat dat wel het geval is. Jean-Marie Dedecker, ex-judocoach, vindt stress echter geen excuus.

"Aan dat verhaal heb ik een hekel, José. Stress, te veel druk. Dat is toch topsport? If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen", zegt Dedecker bij Het Nieuwsblad.

Stress is iets waar je je op kan voorbereiden als je een goede coach hebt, stelt Dedecker nog. "Stress is flauwekul. Word dan terreinverzorger", is Dedecker hard.