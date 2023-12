Mama Evenepoel had moeilijk moment met Remco en Oumi :"Oei, oei"

Mama Agna Evenepoel moet haar zoon Remco Evenepoel steeds meer loslaten. Zeker sinds het huwelijk van Remco met Oumi.

Remco Evenepoel is de enige zoon van Patrick en Agna Evenepoel en die hebben ze steeds meer moeten afgeven. In zijn jeugd woonde Evenepoel al een tijd in Eindhoven toen hij bij PSV speelde.

En ook tijdens zijn wielercarrière verlaat Evenepoel de heimat steeds meer. In de winter traint hij vooral in het Spaanse Calpe, waar hij geniet van de Spaanse zon. Maar ook op persoonlijk vlak moeten zijn ouders Evenepoel loslaten.

Moeilijk met verloving

Zeker toen ze zich in 2021 verloofden. En daar had mama Evenepoel het toch even moeilijk mee. "Toen ze aankondigden dat ze gingen trouwen en samenwonen, speelde dat mama-gevoel toch weer even bij me op. 'Oei, oei, nu wordt hij écht van ons weggeplukt'", zei ze bij HLN.

"Ik heb haar moeten leren aanvaarden als de échte vriendin van Remco. Da’s ook weer een beetje loslaten, hé. Maar we zijn daar goed in geslaagd", zegt ze nog. Zeker als ze ziet hoe Remco en Oumi met elkaar omgaan.