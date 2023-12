Mathieu van der Poel onthult hoe tip van vader Adrie hem aan zesde zege op rij hielp

Zonder andere toppers aan de start heeft Mathieu van der Poel ook in Loenhout mogen zegevieren. De wereldkampioen won al voor de zesde keer op rij.

Net als in Diegem wachtte Mathieu van der Poel zo'n 25 minuten af om in Loenhout zijn versnelling te plaatsen. "Dit was een ouderwetse moddercross. Dat doe ik graag", zei de wereldkampioen na zijn zege.

De wereldkampioen trok uiteindelijk eens door op een modderstrook. "Ik had geen stuk in gedachte om te vertrekken. De groep bleef aanvankelijk te groot." Dat ook ploegmaat Gianni Vermeersch in het groepje zat, was ook mooi meegenomen.

Raad van vader Adrie opgevolgd

Vader Adrie had Mathieu van der Poel vooraf aangeraden om niet te lang in een groepje te blijven hangen, omdat alleen rijden soms minder gevaarlijk is. En dat ondervond Van der Poel uiteindelijk ook.

"In het wiel heb je minder controle. Dan zie je niet goed waar je rijdt. Toen ik alleen op kop kwam, kon ik mijn ding doen en ging het beter", stelde de wereldkampioen.

Zaterdag staat Van der Poel alweer in de start in Hulst, waar ook Van Aert en Pidcock er weer bij zijn. "Ik ga op het gemakje wat eten en een massage doen. Dan is het daarna op tijd het bed in. Ik moet wat slaap inhalen na gisteren."