Paul Herygers noemt opvallende naam voor het BK: "Zou me niet verbazen als hij daar uitpakt"

Over zo'n twee weken staat het Belgisch kampioenschap op het programma. Paul Herygers noemt een opvallende favoriet of outsider voor de Belgische titel.

Voor het tweede jaar op rij geen Wout van Aert aan de start van het Belgisch kampioenschap. En dus maken heel wat renners kans om Belgisch kampioen te worden. Eli Iserbyt lijkt door zijn goede vorm momenteel de topfavoriet.

Maar ook specialist Michael Vanthourenhout of Thibau Nys, begin dit jaar nog derde op het BK, maken een kans. Bij de nummer twee van vorig jaar, Laurens Sweeck, zijn er veel meer vraagtekens.

BK in Meulebeke

Sweeck kende al veel pech dit seizoen met lekke banden en ziekte. In Antwerpen werd hij nog vierde, maar moest daarna passen voor Gavere, Heusden-Zolder en Diegem door ziekte. In Hulst is hij er zaterdag normaal wel weer bij.

De klassementen zijn toch om zeep voor Sweeck, richt hij zijn pijlen nu op het BK in Meulebeke? Paul Herygers denkt dat ze er bij de ploeg van Sweeck wel aan zullen denken "En het zou met niet verbazen als hij daar zou uitpakken", zei Herygers bij Sporza.