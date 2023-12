José De Cauwer krijgt gelijk over Van der Poel: "Had ik dat vorig jaar niet gezegd?"

Het wielerseizoen op de weg zit er al even op, het nieuwe staat alweer voor de deur. Maar José De Cauwer blikt toch nog eens terug.

Vingegaard won voor de tweede keer op rij de Tour, Pogacar was in tal van wedstrijden opnieuw heer en meester, Evenepoel was voor de tweede keer de beste in Luik-Bastenaken-Luik.

Maar Mathieu van der Poel maakte misschien wel het meeste indruk. De Nederlander won Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en het WK op de weg. 2023 was voor Van der Poel dan ook een boerenjaar.

"Had ik vorig jaar al niet gezegd dat het zijn jaar zou worden? Adrie had mij verteld dat hij meer voor de prijzen en minder voor de galerij zou koersen", zegt José De Cauwer bij Het Nieuwsblad.

WK veldrijden in Hoogerheide

"Voor mij is het WK veldrijden in Hoogerheide een kantelpunt geweest." Omdat het toen de hele week ging over de balken die zijn vader Adrie zogezegd speciaal voor hem dicht bij de finish had gelegd.

Maar Van der Poel gebruikte die balken in de laatste ronde niet om het verschil te maken. "Gewoon Van Aert onderweg choco gereden en dan geklopt in de sprint."