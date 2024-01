Mathieu van der Poel ziet grote verandering bij Wout van Aert in vergelijking met vroeger

Mathieu van der Poel was ook in Baal heer en meester. Wout van Aert moest opnieuw vrede nemen met de tweede plaats.

Van der Poel en Van Aert op één en twee in Baal, maar het tijdsverschil tussen de twee tenoren was bijzonder groot, zo stelde de Nederlander vast.

“Wout blijft ook niet zo pushen als dat hij vroeger misschien deed, dus dan neemt hij sneller genoegen met de tweede plaats”, zei Van der Poel in het flashinterview.

Nochtans voelde hij in het begin van de koers wel de tegenstand van onze landgenoot. “Hij zette mij echt onder druk. Het ging heel hard in het begin, vooral op de loopstroken liep hij echt goed door. Toen heb ik toch wel een paar keer een inspanning moeten doen om op het wiel te blijven.”

Solo koersen is in Baal de beste oplossing, zo wist Van der Poel meteen ook. “In veel crossen is dat zo, maar zeker in de modder kun je nauwelijks profiteren in het wiel. Het is een heel fijne zege om het jaar zo in te luiden.”