Spuwincident van Van der Poel: Dit denkt Niels Albert ervan

Mathieu van der Poel viel in Hulst even uit zijn rol. De emmer liep over en de Nederlander spuwde in het publiek.

“Intriest, wat zaterdag gebeurde in de finale van de Wereldbekercross in Hulst”, noemt Niels Albert in Het Laatste Nieuws het. En daarbij wijst hij zeker niet naar Mathieu van der Poel.

“In Diegem-bos kreeg ik ooit een pint bier over mijn benen. Ook dat was niet leuk, maar alla... ik kon er de lol - neen, verkeerd woord - het cynisme van inzien. Het bleef ook bij die ene, zeldzame keer”, gaat Albert verder.

Maar voor Van der Poel is het geen zeldzame keer. Het is keer op keer. “Vervelender wordt het als dat gejouw wekenlang blijft aanslepen. En compleet van het paadje zijn we als er urine bij te pas komt. Dat is verdorie toch niet meer normaal?”

Albert is heel erg duidelijk. “Of leven we nog in de oertijd of de middeleeuwen misschien? Dan stopt het verhaal gewoon en... ga je, zoals Mathieu, door het lint. Het is de druppel die je frustratie naar een hoogtepunt stuwt en je potje laat overkoken. In een impuls reageer je. Fluim. Alle begrip.”