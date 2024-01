Thibau Nys noemt de grootste kandidaat voor het BK veldrijden

Nog minder dan twee weken tot het BK veldrijden. Op 14 januari wordt om de tricolore gestreden in Meulebeke.

Het veldrijden loopt stilaan op zijn einde, al staan de grote kampioenschappen wel nog op de agenda. Het is vooral uitkijken naar het Belgisch kampioenschap, waar de spanning veel groter zal zijn dan op het WK waar Mathieu van der Poel nu al gewonnen spel lijkt te hebben.

Thibau Nys kijkt uit naar het BK, maar ziet zichzelf niet meteen als een van de grote kandidaten om de nationale trui te pakken in Meulebeke. Hij schuift Michael Vanthourenhout naar voren als grootste kanshebber.

“Schrijf maar op dat Michael in afwezigheid van Wout van Aert de grote titelkandidaat wordt voor de Belgische driekleur, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Hij was al voor deze wedstrijd mijn topfavoriet”, na de cross in Baal. “En nu is dat alleen nog maar bevestigd. Zeker in Meulebeke, waar we een parcours krijgen waar iedereen op zijn plek zal terechtkomen.”

Maar ook Nys wil zich laten zien. “Alles zal afhangen van mijn benen. Als ze minder goed zijn, wordt het al vechten voor een plaats bij de beste tien. Maar met de benen van vandaag is alles mogelijk. Al hoop ik dan toch iets minder vaak lek te rijden.”