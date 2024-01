📷 Zullen Nys, Pidcock en Vanthourenhout kunnen crossen in Gullegem? Het ziet er niet goed uit

De hevige regenval van de voorbije dagen heeft ook in het West-Vlaamse Gullegem voor problemen gezorgd. Momenteel staat het parcours voor een groot deel onder water. Maar de organisatie had dat probleem ook al in 2018.

Toen kon de cross bij zijn eerste editie gewoon doorgaan en won Mathieu van der Poel. De organisatie is er dan ook van overtuigd dat de cross zaterdag gewoon kan doorgaan.

"Het parcours zal er door het natte weer zeker erg zwaar bij liggen, dus wordt het een stevige cross. En als het echt niet anders kan, dan passen we het parcours wat aan," zegt organisator Kevin Defieuw bij Focus WTV.

Zaterdag kunnen Tom Pidcock, Thibau Nys en Michael Vanthourenhout dus zeker afzakken naar Gullegem om te crossen. Bij de vrouwen zijn Ceylin Alvarado, Inge van der Heijden, Manon Bakker, Blanka Kata Vas en Zoe Bäckstedt de blikvangers.

VRT has taken some photos of how the Gullegem CX course looks at the moment - any triathletes doing CX might have a teeny bit of an advantage 😅



The race is set to go ahead still, they're going to divert the course avoid the flooded sections pic.twitter.com/Ah2PctAzA1