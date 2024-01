Coach Van Aert benoemt hét grote verschil tussen Van Aert en Van der Poel

Wout van Aert en Mathieu van der Poel kiezen voor een andere voorbereiding van het wegseizoen. Van Aert kiest voor minder crossen, terwijl Van der Poel er wel opnieuw vol op inzet.

Slechts twee crossen rijdt Wout van Aert nog dit seizoen, donderdag in Koksijde en op 21 januari in Benidorm. Daarna zit zijn seizoen in het veld er al op. Mathieu van der Poel gaat nog door tot het WK in Tabor begin februari.

Bij Visma-Lease a Bike hebben ze vorig seizoen namelijk ingezien dat het voor Van Aert moeilijk is om na een piek richting het WK veldrijden opnieuw te pieken in het voorjaar. En daarom dus die andere aanpak dit jaar.

Twee verschillende renners

Maar Mathieu van der Poel bewees vorig jaar dat het wel kan. Hij werd wereldkampioen veldrijden in Hoogerheide en won daarna nog Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix in het voorjaar.

"Wout en Mathieu zijn twee verschillende personen. Die moet je niet met elkaar willen vergelijken", zegt coach Mathieu Heijboer bij WielerFlits. En dus ligt het niveau van de twee op dit moment ver uit elkaar.

"Maar ik durf gerust te stellen: als Wout op zijn best is, dan is hij in ieder geval in staat om te wedijveren met de beste Van der Poel", stelt Heijboer nog.