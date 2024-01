Dan toch geen Grote Drie in Koksijde: op laatste moment haakt nog één iemand af

Donderdag in Koksijde zouden de Grote Drie voor de vijfde keer samen aan de start staan dit seizoen. Maar wellicht haakt één van hen af.

In Antwerpen, Gavere, Hulst en Baal stonden Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock al samen aan de start dit seizoen. Aan de dominantie van Van der Poel was er echter nog niet veel te doen.

Geen Pidcock in Koksijde

Koksijde zou de Grote Drie ook mogen ontvangen, maar op de startlijst is er om dit moment geen spoor van Tom Pidcock. De Brit haakt op het laatste moment ziek af. Dat is wellicht ook de verklaring van zijn offday in Baal.

Pidcock moest lang achtervolgen door zijn slechte startpositie, maar blies zich volgens zijn trainer Kurt Bogaerts daarbij wat op. De Britse ex-wereldkampioen eindigde pas twaalfde en gooide zijn rugnummer en transponder na de finish meteen op de grond.

Of de afwezigheid van Pidcock in Koksijde ook verdere gevolgen heeft, is niet duidelijk. Komend weekend zou hij ook aan de start staan in Gullegem en Zonhoven. Op 21 januari rijdt Pidcock in Benidorm zijn laatste cross van het seizoen.