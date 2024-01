Nieuwe rol voor Adrie van der Poel in het veld: "Maar dat ga ik zeker niet doen"

Met nog slechts één crossende zoon is het ook voor Adrie van der Poel een stuk rustiger geworden in het veldrijden. Hij helpt nu bij zijn jongste zoon.

Adrie van der Poel was de voorbije jaren vooral aan de slag als mecanicien in de materiaalpost voor zijn zoon David. Maar hij hing zijn fiets in oktober aan de haak, waardoor vader Van der Poel op zoek moest naar een nieuwe rol.

Hij staat nu wat meer in de materiaalmost voor wereldkampioen Mathieu van der Poel. Maar ook de oudere mecaniciens van zijn zoon blijven op post en gaan nog altijd mee naar de cross.

Beurtrol met oudere mecaniciens

"We gaan een beetje om de beurt mee naar de post. Ik ga niet in één keer die mannen rond Mathieu buitensluiten, dat vind ik niet kunnen", zegt Adrie van der Poel bij WielerFlits.

"Als ik niet in de materiaalpost moet staan, blijf ik gewoon bij de bus of ga ik gewoon wat rondkijken. Ik kan me hier altijd wel bezighouden."

In het algemeen is alles gewoon wat gemakkelijker geworden. Terwijl Adrie voor David vroeger naar de cross moest komen om alles te installeren, is dat nu niet meer nodig. Omdat alles door de ploeg wordt gedaan.