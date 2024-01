Parcours in Gullegem moet dan toch aangepast worden, maar organisatie zit nog met ander groot probleem

Het parcours van de cross in Gullegem zaterdag moet dan toch aangepast worden. Door wateroverlast moet een stuk van het parcours geschrapt worden.

Het parcours aan de Heulebeek in Gullegem staat al een aantal dagen deels onder water. De organisatie was er woensdag nog van overtuigd dat het water tegen zaterdag zou weggetrokken zijn en de cross gewoon kon doorgaan.

Maar een dag later moet de organisatie daar toch al op terugkomen. Een lager gelegen gebied van het parcours wordt dan toch geschrapt, waardoor de ronde iets korter zal worden zaterdag.

"We hertekenden een lus waardoor onze omloop iets korter zal zijn, maar we zijn nu zeker dat het parcours niet meer onder water zal komen te liggen", klinkt het bij Sporza.

Pidcock zegt ziek af

Naast inkorten van het parcours moest de organisatie ook het afzeggen van de zieke Tom Pidcock slikken. "We proberen nu alsnog een topnaam aan de start te krijgen. Of dat gaat lukken is een andere vraag."

Bij de mannen zijn Thibau Nys en Michael Vanthourenhout de publiekstrekkers, bij de vrouwen is Ceylin Alvarado de enige grote naam aan de start.