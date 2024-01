Paul Herygers noemt een opvallende naam om BK veldrijden te winnen

Zonder Wout van Aert ligt de strijd voor het BK veldrijden helemaal open. Een echte topfavoriet is er momenteel echt niet te noemen.

Op 14 januari wordt in Meulebeke het BK veldrijden gehouden. Wout van Aert is niet van de partij, waardoor er geen topfavoriet is voor de driekleur.

“Je hebt een Quinten Hermans, een Gianni Vermeersch, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Eli Iserbyt ook zeker niet te vergeten. Dat zijn allemaal kandidaat-kampioenen op het BK”, zegt Paul Herygers aan Sporza.

Toch is het ook voor hem moeilijk om één naam te kiezen. “Wie ik vooruitschuif richting BK? Ik weet het niet”, zucht hij. “Het is heel moeilijk. Maar als ik iemand moet noemen... Ik geloof nog altijd in wonderen en dan kom ik misschien toch bij Iserbyt uit.”

Nochtans lag Iserbyt enkele dagen geleden nog in het ziekenhuis. “Ik ken natuurlijk zijn toestand niet. Hij is in het ziekenhuis geweest met uitdrogingsverschijnselen. Van waar komt dat? Dat had ik niet zien aankomen. Hij was in topvorm en plots valt de hamer op zijn hoofd. Game over. Toch is hij mijn favoriet voor het BK.”