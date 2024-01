Thibau Nys komt opnieuw met straffe uitspraken aanzetten na die over Mathieu Van der Poel

Thibau Nys beleeft een seizoen met de nodige ups en downs. Toch heeft onze landgenoot stevige ambities voor de komende weken.

Warm en koud blies Thibau Nys dit seizoen al in het veldrijden. Hij pakte knappe overwinningen, maar viel enkele keren stevig door de mand. Een stage in Spanje met Lidl-Trek lijkt echter voor een nieuwe vibe te zorgen.

In Koksijde werd het echter weer een njet, met een achterstand van zeven minuten op Mathieu van der Poel, maar daar ligt hij zelf niet wakker van.

“In Baal hebben we kunnen zien dat ik in goeden doen ben”, klinkt het in een interview bij Indeleiderstrui. “Ik bekijk alles van wedstrijd tot wedstrijd.”

Na zijn straffe uitspraak over het WK, waarin hij denkt Mathieu van der Poel te kunnen kloppen als het zou sneeuwen of vriezen, doet hij dat nu ook nog eens voor het BK.

“Voor mij geldt gewoon dat ik overal in een zo goed mogelijke vorm aan de start wil staan. En dan zien we wel wat er mogelijk is. Met de vorm van Koksijde wordt het lastig op een BK, met de vorm Baal kan ik meedoen om de titel. Ik ga er van uit dat ik dat de komende crossen ga bewijzen.”