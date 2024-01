Maken Belgen nog kans op het WK? Bondscoach ziet nog belangrijk kantelpunt mogelijk

Binnen een maand staat in Tabor de wereldtitel veldrijden op het spel. Maar zullen de Belgen daar wel een medaille pakken?

Dankzij Wout van Aert stonden de Belgen de laatste tijd bijna altijd op het podium in de Wereldbeker. Maar in de laatste manche in Hulst kleurde het podium volledig Nederlands. En dat zou ook zomaar kunnen op het WK in Tabor.

De wereldtitel lijkt zonder ongelukken opnieuw voor Mathieu van der Poel, daarnaast zijn er nog twee podiumplekken te verdienen. Met Pim Ronhaar, Joris Nieuwenhuis en Lars van der Haar wordt dat niet makkelijk.

Geen Belgen op WK-podium?

Voor het eerst sinds 1997 kunnen de Belgen dus nog eens naast het podium vallen, want zowel bij Iserbyt, Vanthourenhout, Nys en Sweeck zijn er op dit moment veel vraagtekens.

Maar bondscoach Sven Vanthourenhout panikeert nog niet. Hij wil eerst het parcours afwachten, dat met sneeuw in het voordeel zou zijn van Sweeck, Nys en Vanthourenhout. Maar de bondscoach ziet ook nog een ander element.

"Wat nog meer bepalend gaat zijn: wat gebeurt er de volgende vier weken? Veel jongens gaan nog op stage, wie kan nog een paar procentjes groeien… De komende maand kan de hiërarchie nog helemaal door elkaar geschud worden", zegt hij bij Het Nieuwsblad.