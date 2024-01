Onverwacht! Victor Campenaerts keert terug naar oude liefde

Victor Campenaerts rijdt ook in 2024 voor Lotto Dstny. Hij wil dit jaar een bijzonder accent leggen, namelijk op zijn oude liefde.

Victor Campenaerts zet in 2024 maximaal in op zijn grote liefde, het tijdrijden. “Niet zozeer om klassementen te gaan nastreven”, vertelt hij aan Sporza. “Maar in rittenkoersen van een week zitten altijd wel tijdritten waarin je kan scoren.”

Veel extra voorbereiding vergt dat volgens Campenaerts echter helemaal niet. “Het past perfect binnen het schema en het kan goed uitkomen voor de tijdritten op mijn programma.”

De manier waarop er tegenwoordig gekoerst wordt heeft daar veel invloed op. “In het voorjaar zullen we almaar vroeger aan de bak moeten. De grote kanonnen vallen tegenwoordig aan op 100 km van de streep, dus moeten wij eraan beginnen op 120 km. Daarom train ik nu veel vlak en minder op explosiviteit en tijdrittrainingen passen daar goed in.”

Al is Loïc Segaert wel vertrokken als coach, om hem bij te staan in het tijdrijden. “Dat is jammer, maar ik heb doorheen mijn carrière zelf mijn tijdritexpertise opgebouwd, en heb daar successen mee geboekt.”