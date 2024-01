Pauwels Sauzen-Bingoal heeft fantastisch nieuws over leider in de Wereldbeker Eli Iserbyt

Eli Iserbyt kan dan toch zijn leidersplaats in de Wereldbeker van Zonhoven. Hij blijkt voldoende hersteld van zijn ziekte.

Een week geleden had Eli Iserbyt een zeldzame offday in Hulst. Enkele dagen later werd duidelijk wat er aan de hand was, want op nieuwjaarsdag Iserbyt moest na hevige buikgriep zelfs even naar het ziekenhuis.

Iserbyt sloeg de crossen in Baal en Koksijde over en zag zo ook de eindzege van het X2O klassement uit zijn handen glippen. Maar in de Superprestige en Wereldbeker staat Iserbyt wel nog altijd in een gunstige uitgangspositie.

Die wil hij behouden in de Wereldbeker en dus staat de leider ook aan de start in Zonhoven. Dat bevestigde zijn ploeg Pauwels-Sauzen Bingoal op hun sociale media.

Klassement Wereldbeker

In het klassement van de Wereldbeker heeft Iserbyt met nog drie manches te gaan een voorsprong van 35 punten op Joris Nieuwenhuis, 37 punten op Pim Ronhaar en 38 punten op Lars van der Haar. Per manche zijn er maximaal 40 punten te verdienen.