📷 Patrick Lefevere over mooiste overwinning van Soudal Quick-Step in 2023: "Fenomenaal"

Soudal Quick-Step heeft er opnieuw een bijzonder mooi jaar opzitten. Voor Patrick Lefevere springt er één overwinning toch uit.

Met maar liefst 55 overwinningen deed Soudal Quick-Step het opnieuw beter dan in 2022, toen het 'maar' 47 keer won. Daar zitten opnieuw heel wat mooie overwinningen bij, Remco Evenepoel droeg het meeste bij met 13 zeges.

Evenepoel won twee etappes in de Giro en drie in de Vuelta, werd Belgisch kampioen op de weg, wereldkampioen tijdrijden en voor de tweede keer op rij Luik-Bastenaken-Luik. En dat als wereldkampioen.

Mooiste moment 2023

Voor Patrick Lefevere is het dan moeilijk kiezen wat de mooiste overwinning was. "Ik zit al te lang in deze business om renners en tijdperken met elkaar te vergelijken", citeert HLN Lefevere op de ploegenvoorstelling.

"Maar de regenboogtrui Luik-Bastenaken-Luik zien winnen op zo'n manier was fenomenaal. Het jaar voordien was al speciaal, maar dit was nog straffer. Iedereen wist waar Remco zou wegrijden en toch deed hij het."

Evenepoel wint Luik-Bastenaken-Luik als wereldkampioen