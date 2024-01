Laurens Sweeck spreekt klare taal voor het Belgisch kampioenschap veldrijden

Het Belgisch kampioenschap veldrijden lijkt dit jaar helemaal open te liggen. Onder meer Laurens Sweeck lijkt net op tijd in vorm te zijn.

Laurens Sweeck presteerde de afgelopen crossen enkele keren goed, niet toevallig in het zand. In Antwerpen werd hij zesde, net als in Koksijde. Afgelopen zondag in Zonhoven stond hij als derde nog eens op het podium.

Want dat was ook alweer geleden van eind november in Dublin. Maar Sweeck hoopt nu net op tijd zijn goede vorm gevonden te hebben voor het Belgisch kampioenschap in Meulebeke van komende zondag.

Vertrouwen getankt

"Het gaat gewoon net iets beter dan een paar weken geleden. Dat komt niet opeens, ik ben altijd blijven verder werken en ik hoop dat ik vertrokken", zegt Sweeck bij WielerFlits. Hij richt zijn pijlen nu op de Belgische trui.

Sweeck heeft ervaring met het BK, hij won de titel al eens in 2020. En de voorbije twee jaar werd hij telkens tweede. Na zijn prestatie in Zonhoven heeft Sweeck alleszins opnieuw vertrouwen getankt.

"Ik weet niet of ik nu de favoriet ben, maar ik was wel de beste Belg. Dat wel. Maar ik word elke week beter en het doel is om te winnen. Daar ga ik alles aan doen.”