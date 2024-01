Nieuwe seizoen van Lotte Kopecky begint meteen met bijzonder drukke week

Terwijl heel wat renners nog trainen in Spanje, zakt Lotte Kopecky deze week af naar Nederland. Daar staat ze aan de start van het EK baanwielrennen.

In het Nederlandse Apeldoorn start vanaf woensdag het EK baanwielrennen. Het programma van Lotte Kopecky zal daar goed gevuld zijn. Vrijdag rijdt ze het omnium, zaterdag de puntenkoers en de afvallingskoers.

Zondag staat Kopecky dan ook nog aan de start van de ploegkoers, samen met Katrijn De Clercq. Wellicht wordt dat een test voor de Olympische Spelen in Parijs, waarvoor Kopecky nog een partner zoekt.

Kopecky kan echter ook woensdag en donderdag al in actie komen, want dan is ze reserve voor de ploegenachtervolging. België komt voor het eerst in lange tijd opnieuw met een vrouwenploeg aan de start in die discipline.

Medailles?

Er mag ook gehoopt worden op medailles van Kopecky, want ze is de huidige Europese en wereldkampioene op de afvallingskoers. Kopecky is ook huidig wereldkampioen op de puntenkoers, in het omnium pakte ze vorig jaar zowel op het EK als het WK brons.