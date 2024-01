Patrick Lefevere drukte Julian Alaphilippe nog eens met de neus op de feiten

Vorige winter uitte Patrick Lefevere meermaals kritiek op Julian Alaphilippe. De Fransman kende in 2023 opnieuw een teleurstellend jaar, maar wil zich in 2024 nog eens bewijzen.

Sinds zijn tweede wereldtitel in 2021 is Julian Alaphilippe wat op de dool. De Fransman won in 2022 en 2023 telkens slechts twee keer. Vorige winter uitte Patrick Lefevere dan ook kritiek op de dure Fransman.

Maar die kritiek van Lefevere op Alaphilippe deed zijn werk vorig jaar dus niet. Maar de Fransman wil het in zijn laatste contractjaar toch nog eens proberen in het Vlaamse voorjaar.

"We hebben een open discussie gehad. Iedereen zegt dat ik te hard ben, maar als je goed betaalt, moet je hard zijn. En correct", zegt Patrick Lefevere bij Sporza. "We hebben een deal. Hij heeft me gezegd: geef me nog één winter en ik zal bewijzen dat ik het nog kan."

Alaphilippe focust zich dit jaar nog eens op de Vlaamse klassiekers, met onder meer de Ronde van Vlaanderen. In 2020 was de Fransman weggereden met Van Aert en Van der Poel, maar knalde toen op een motor.