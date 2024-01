Remco Evenepoel en Patrick Lefevere spreken elkaar tegen over ambities in de Tour

Remco Evenepoel staat in 2024 voor het eerst aan de start van de Tour. Over de ambities van het klassement klinken er wel verschillende stemmen.

Voor Soudal Quick-Step wordt voor een klassement rijden in de Tour opnieuw een ontdekkingstocht. Het was al succesvol in de Vuelta van 2022 en in de Giro was Evenepoel vorig jaar goed van start gegaan.

Maar de Tour is natuurlijk nog altijd iets anders. Voor Patrick Lefevere lijkt de ambitie duidelijk. "Als alles goed, smooth gaat, dan ben ik ervan overtuigd dat hij het podium kan halen. Remco's karakter kennende zal hij niet blij zijn met het podium alleen", zegt hij bij HLN.

Alleen klinkt bij Evenepoel toch een wat ander geluid. "Qua klassement plakken we er niet echt iets op. Het is de eerste keer, we moeten het allemaal ontdekken", zegt de Belgische kampioen bij Sporza.

Rit winnen

Over een andere ambitie lijken Lefevere en Evenepoel het wel eens te zijn: een rit winnen. Lefevere droomt van een overwinning van Evenepoel in één van de twee tijdritten, als wereldkampioen. Als Evenepoel dan de witte jongerentrui niet draagt natuurlijk.

Op dag zeven staat een eerste tijdrit van 25 kilometer op het programma, met onderweg een klimmetje. Op de laatste dag is er ook nog een tijdrit van 35 kilometer van Monaco naar Nice, in het begin La Turbie (8,2 km aan 7,5%) en de Col d'Eze (1,6 km aan 8,7%).