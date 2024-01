Remco Evenepoel maakt het nog eens héél duidelijk: daarom faalde hij tijdens de Vuelta

Hoewel 2023 geen topjaar was voor Remco Evenepoel wat grote rondes betreft. Vooral de Vuelta riep veel vragen op, maar Evenepoel komt er nu nog eens op terug.

Het hoofddoel voor Remco Evenepoel in 2023 was de Giro. Daar begon hij uitstekend met een ritzege op dag één, net voor de eerste rustdag pakte hij ook een tweede ritzege in een tijdrit. Maar toen moest hij naar huis met corona.

Evenepoel moest nieuwe doelen zetten en herbegon misschien iets te vroeg in de Ronde van Zwitserland. Daarna werd hij wel Belgisch kampioen op de weg en haalde hij zijn tweede doel van het jaar wel binnen: het WK tijdrijden.

Vuelta niet gepland

En dat WK tijdrijden brak hem zuur op in de Vuelta. "Ik wist dat ik niet 100 procent aan die Vuelta kon beginnen. Ik had alles op het WK tijdrijden gezet en dat vraagt een andere aanpak", zegt hij bij Sporza.

Een grote gronde en een WK tijdrijden vragen volgens Evenepoel gewoon een compleet andere aanpak. "Ik had ook iets meer spiermassa, iets meer gewicht." En de Vuelta stond ook niet op zijn programma. Met die uitleg laat Evenepoel de Vuelta dan ook rusten.