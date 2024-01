Eli Iserbyt vertelt hoe diep hij zat toen hij op spoed belandde

Eli Iserbyt moest net voor nieuwjaar forfait geven voor enkele crossen. Hij werd opgenomen op spoed met uitdrogingsverschijnselen na buikgriep.

Het was een moeilijke overgang voor Eli Iserbyt. De West-Vlaming moest zelfs een nachtje in het ziekenhuis doorbrengen door uitdrogingsverschijnselen.

Nu is hij gelukkig weer aan de beterhand. “Het gaat dag per dag beter met mij. Ik heb zowel fysiek als mentaal wel redelijk diep gezeten, hopelijk kan ik verder bouwen op die zesde plaats van in Zonhoven”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Al komt dat natuurlijk niet goed uit, net nu er een gouden kans is om de nationale titel te pakken door de afwezigheid van Wout van Aert op het BK veldrijden.

“Of ik hoop op de titel? Ik ga mijn best doen alleszins. Als ik niet win, is het die dag een ontgoocheling en gaan we nadien gewoon verder. Ik probeer er gewoon hard voor te werken, maar mijn niveau van voor mijn ziekte zal ik niet meer halen. Als wat er nu nog bijkomt is extra voor mij.”