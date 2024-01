Wat een domper! Belg moet voorjaarsklassiekers schrappen na operatie, maar reageert stevig

Brute pech voor een talentvolle Belg. Hij ziet door een operatie zijn volledige voorjaar in rook opgaan, maar droomt wel nog van de Giro d'Italia als mogelijke volgende doel. Sterker opstaan na een tegenslag is dan ook het plan.

Stan Dewulf houdt van de voorjaarsklassiekers, maar zal ze in het voorjaar van 2024 niet kunnen rijden. Dat heeft de renner zelf laten weten in een bericht via de sociale media. Hij ging onlangs onder het mes voor een operatie aan de liesslagader en is daardoor een lange tijd buiten strijd.

Hij liet via Instagram weten dat de operatie geslaagd is, maar dat hij een tijdje buiten strijd zal zijn. Daardoor mist hij dus onder meer de voorjaarsklassiekers, al hoopt hij ondertussen wel toch sterker dan ooit terug te gaan komen.

Momenteel is hij herstellende in Mallorca, tot eind januari mag hij al zeker niet trainen op de fiets. Wanneer hij terug is? Dat weet hij niet. "Wel droom ik nu al stiekem van de Giro om daar mijn ploeg te kunnen helpen. Ik wil dit jaar een nog hoger niveau halen dan ervoor", aldus Stan Dewulf bij Sporza over de zaak.