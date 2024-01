Yves Lampaert stipt het grote tekort van Soudal-QuickStep aan: "Dat missen we"

Soudal-QuickStep wil ook in 2024 een gooi doen naar ritzeges in de voorjaarsklassiekers. Al mist de ploeg daarvoor wel iets, zo geeft Yves Lampaert mee.

Patrick Lefevere zet in 2024 volop in op de Tour de France met Remco Evenepoel. Daardoor lijkt het alsof de voorjaarsklassiekers, waar de ploeg in het verleden altijd mee scoorde, wat minder belangrijk wordt.

Maar niets is minder waar. Er kwam zelfs versterking voor de voorjaarsequipe met Gianni Moscon. “Met Gianni hebben we een goeie transfer gedaan. Hij is zeker niet uitgeblust. Als we hem weer op de rails krijgen, dan kan hij een sterke pion worden”, zegt Yves Lampaert bij Sporza.

Al heeft de ploeg van Lefevere ook een groot tekort, zo voegt de West-Vlaming er nog aan toe. “Ook Julian (Alaphilippe) moet kunnen meedoen voor de zege. We hebben een niet te onderschatten team, al missen we wel een kopman zoals Wout van Aert. Maar we moeten erin blijven geloven en we moeten tonen dat we sterk zijn in de breedte.”

Patrick Lefevere gelooft er alvast in dat Soudal-QuickStep in het voorjaar zal kunnen scoren in de klassiekers.