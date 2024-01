Remco Evenepoel maakt enorme indruk en criticasters worden stevig op hun plaats gezet: "Ik vind dat onverdraaglijk"

Het is nog eens onderstreept hoe Remco Evenepoel indruk maakt. Nochtans staan criticasters soms wel klaar met negatieve commentaren, maar die krijgen lik op stuk van ploegmaat Louis Vervaeke.

De 30-jarige renner van Soudal Quick-Step spreekt bij de RTBF over zijn band met Evenepoel. "Ik kom goed overeen met Remco in het peloton, maar ook naast de fiets. Ik heb nog altijd de ambitie op mijn beste niveau te presteren om een belangrijke rol te spelen in de ploeg rond Remco."

Vervaeke looft de koelbloedigheid bij zijn kopman. "Als de dingen niet lopen zoals voorzien, blijft hij steeds kalm en panikeert hij niet. Ik ben blijkbaar één van de jongens waar hij op rekent! Remco is bijna meer een vriend dan een ploegmaat. Wanneer ik bij hem op de kamer lig, vergeet ik bijna dat Remco een grote kampioen is."

© photonews

Vervaeke ziet ook hoe zijn goede vriend zich steeds meer relaxed gedraagt. "Hij kan ook de fiets eens loslaten, eens een normale kerel zijn. Ik zou niet in zijn plaats willen zijn. Hij kan nooit rustig naar wedstrijden toeleven. De mensen oordelen over hem zonder hem te kennen, ik vind dat onverdraaglijk."

Mooi dat zijn teamgenoot het zo voor hem opneemt. "Dat moet vermoeiend zijn voor hem." Dat Evenepoel daar mentaal mee om kan, is nog een manier waarop hij indruk maakt op zijn omgeving. "Remco is wel sterk genoeg om dat te overstijgen."