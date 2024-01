Sven Nys ziet maar één manier waarop zijn zoon Thibau zondag het BK kan winnen

Het BK veldrijden bij de elite mannen wordt komende zondag een open wedstrijd. Een uitgesproken favoriet in topvorm is er niet en dus maakt ook Thibau Nys kans.

Zijn vorm gaat op en neer, maar Thibau Nys toonde de afgelopen weken toch soms zijn kwaliteiten. Zo werd hij op het zware parcours in Baal knap zesde, in Gullegem werd hij vierde.

Tussendoor waren er echter ook wel een 20ste plaats in Koksijde en een 12de plaats in Zonhoven. Vooral zijn zandkwaliteiten lieten Nys daar in de steek. Geen ramp voor het BK, waar er slechts een stukje zand ligt.

BK veldrijden in Meulebeke

Sven Nys ziet dat zijn zoon zich zo goed mogelijk probeert voor te bereiden op dat BK van komende zondag. "Thibau probeert vooral goed te herstellen van een drukke periode, om zondag een goede dag te proberen hebben", zegt hij bij Wielerflits.

Thibau kan zondag Belgisch kampioen worden, maar volgens vader Sven moet alles dan wel meezitten. Hij heeft begin dit seizoen al bewezen dat hij kan winnen, maar dat is ook weer al een tijdje geleden natuurlijk.

"Anderzijds heeft hij in Diegem en Baal laten zien dat hij heel kort bij een hoog niveau zit. Als dat niveau aangeraakt wordt, dan zijn er wel mogelijkheden", stelt Sven Nys nog.