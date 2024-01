Belangrijke toelichting bij de suprematie van Mathieu van der Poel: "Daar kijk ik niet echt naar"

Zelden is de suprematie van Mathieu van der Poel zo zichtbaar als deze winter. Op welke manier wordt daar nu juist naar gekeken?

Zeker voor de collega-veldrijders is de al dan niet aanwezigheid van Van der Poel een niet te ontkennen factor met een enorme impact. Hoe komen die crossers dan zelf aan de start? Maken ze een rekensommetje in hun hoofd hoeveel tijd ze op de wereldkampioen willen verliezen?

"Ik denk dat Mathieu van der Poel sowieso buiten categorie is", is Laurens Sweeck realistisch. "Of hij nu twee minuten voorop is of vijf minuten, dat maakt niet uit. Hij is weg, hé." Van zijn achterstand in tijd ligt de veldrijder van Crelan-Corendon dan niet bepaald wakker. "Daar kijk ik niet echt naar."

© photonews

Enkel de positie in de uitslag telt. In veldritten met Van der Poel en Van Aert aan de start, is het wat dat betreft steeds mikken op plek 3. "Natuurlijk probeer ik dan wel op het podium te geraken met die twee." Komend weekend hoeft Sweeck met geen van beiden rekening te houden wanneer het BK in Meulebeke eraan komt.