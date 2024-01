Een stunt in de maak? Gianni Vermeersch onthult zijn ambities op het BK veldrijden

Voor het BK veldrijden in Meulebeke worden met Iserbyt, Vanthourenhout, Sweeck en Nys vier favorieten naar voor geschoven. Maar ook Gianni Vermeersch wil een duchtig woordje meespreken.

Gianni Vermeersch dook net als zijn kopman Mathieu van der Poel pas half december het veld in. Maar in Herentals werd hij meteen achtste. In de vijf crossen die hij daarna zou rijden eindigde hij enkel in Zonhoven niet in de top tien.

En dus kan Vermeersch ook wel bij de outsiders gerekend worden wat het Belgisch kampioenschap betreft van zondag. Maar of hij echt kans maakt op de Belgische titel, daar twijfelt Vermeersch toch zelf over.

Top vijf

"Laat me stellen dat ik in Meulebeke start met de top vijf als ambitie. En ik hoop op een podiumplaats. Dan zal wel alles moeten meezitten, de puzzelstukken gaan dan echt ineen moeten vallen", zegt hij bij Belga.

"Je kan als absolute kanshebbers op de titel niet rond het viertal Nys-Sweeck-Iserbyt-Vanthourenhout heen. Vergeet ook Niels Vandeputte niet, net als Quinten Hermans", stelt Vermeersch nog.