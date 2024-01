Laurens Sweeck spreekt straffe taal voor het Belgisch kampioenschap

Een van de vier topfavorieten voor het Belgisch kampioenschap van komende zondag is Laurens Sweeck. De voormalige Belgische kampioen kende wel een pechseizoen.

Met een derde plaats in de Wereldbeker van Zonhoven afgelopen zondag stond Laurens Sweeck eindelijk nog eens op het podium van een cross, dat was ook alweer van eind november in Dublin geleden.

"Alle mindere prestaties van dit seizoen zijn daardoor niet uitgeveegd. De omloop in Zonhoven lag me. Ik doe al een tijd mijn best, maar pech strooide vaak roet in het eten", blikt Sweeck vooruit bij Belga.

Bij de vier favorieten

Sweeck zoekt nog steeds naar een constante in zijn prestaties, maar zit toch vol zelfvertrouwen voor zondag. "Ik ga niet ontkennen dat ik een van de vier kandidaten voor de zege ben. Dit samen met Iserbyt, Vanthourenhout en Nys."

Toch heeft een nadeel, hij kon dit seizoen nog niet winnen. "Zij staan dus verder. Natuurlijk wil ik graag nog eens met die tricolore trui rondrijden. Dat shirt brengt heel wat teweeg", stelt Sweeck nog.

Kunnen zijn ex-ploegmaats Iserbyt en Vanthourenhout de cross in een beslissende plooi leggen? "Een titel geef je nooit weg. Je kan een ploegmakker wel helpen, eventueel door mee te zijn in de kopgroep en zo anderen nerveus te maken."