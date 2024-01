Lotte Kopecky grijpt naast medaille op Olympisch nummer, ook Tuur Dens pakt naast eremetaal

Lotte Kopecky heeft op het Europees kampioen baanwielrennen geen medaille kunnen pakken in het omnium. Ook Tuur Dens greep naast een medaille in de scratch.

In de namiddag was Kopecky matig begonnen aan het omnium. In de scratch werd ze negende, in de temporace achtste. Daarmee stond ze halfweg op de negende plaats, maar daarna moesten haar nummers nog komen.

In de afvallingskoers, waar Kopecky de huidige wereldkampioene is, maakte Kopecky al een deel van haar achterstand goed door het nummer te winnen. Ze schoof zo op naar de vijfde plaats in het klassement.

Tijdens het afsluitende nummer, de ploegkoers, werd er voortdurend met bonusrondes gegooid. Maar de achterstand die Kopecky tijdens de eerste twee nummers had opgelopen, kon ze niet meer goedmaken.

Ook na een zware val en een herstart op zo'n 30 ronden van het einde zorgde niet meer voor verandering. Kopecky probeerde nog op 15 ronden van het einde, maar raakte niet weg. Ze werd uiteindelijk zevende in het olympische nummer.

Dens pakt naast medaille op de scratch

Tuur Dens, die op de vorige twee WK's een medaille pakte op de scratch, kon België geen medaille bezorgen op het EK. Op zo'n tien rondes van het einde versnelde de Portugees Leitao, hij pakte al snel 3/4de baanronde en snelde naar goud.

Dens speelde nog alles-of-niets voor het zilver met een aanval, maar hij waaide nog helemaal terug. De Belg werd in het chaotische slot nog helemaal opgeslokt, hij werd uiteindelijk achtste.