Wat met wisselvallige Vanthourenhout voor het BK? Europees kampioen geeft duidelijkheid over zijn laatste opgave

Bij Pauwels Sauzen-Bingoal hebben ze twee troeven om de Europese titel te pakken. Titelverdediger Michael Vanthourenhout wil zijn ploegmaat helpen als dat kan.

Michael Vanthourenhout pakte vorig jaar voor het eerst de Belgische titel in het veldrijden. Dit jaar is hij opnieuw geen favoriet, want hij heeft geen topvorm te pakken. Dat geldt ook voor zijn kompaan Eli Iserbyt, die onlangs ziek was.

Toch wil Vanthourenhout zijn ploegmaat graag helpen aan de titel. "Als ik Eli kan helpen aan de zege, zal ik dat zeker doen, maar het BK loopt niet enkel tussen ons tweeën", zegt hij bij Belga.

"Er zullen nog wel anderen een gooi willen doen naar het driekleurige shirt. De koerstactiek zal zeker nog besproken worden voor het BK", stelt de Europese kampioen nog.

Groeiende vorm

In zijn laatste twee crossen was Vanthourenhout opnieuw erg wisselvallig. Hij won in Gullegem, maar gaf de dag erna op in Zonhoven. "Gullegem was een zeer lastige cross. Ik ondervond de naweeën daarvan in Zonhoven. Ik was niet hersteld en had last aan de rug. Een overbelasting."

Vanthourenhout dacht al aan het BK in Meulebeke, want hij reed in Zonhoven in een verloren situatie en had ook geen klassement meer te verdedigen. Maar Vanthourenhout gelooft er wel in. "Ik zit opnieuw tegen mijn beste conditie aan."